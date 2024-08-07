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Россельхознадзор обеспокоен чумой овец и коз в Европе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор заявил, что обеспокоен тем, что в некоторых странах Европы и в Грузии выявили чуму мелких жвачных животных (ЧМЖ). Озабоченность ведомства вызывает и стационарное неблагополучие по этому заболеванию Монголии, Китая, Турции.

По данным Россельхознадзора, это заболевание овец и коз в последнее время было выявлено в Болгарии, Греции и Румынии, а также в Грузии. Помимо стран Балканского полуострова, ЧМЖ широко распространена в Африке и Азии.

В частности, в Греции, по данным ВОЗЖ (Международная организация здравоохранения животных), на начало августа было подтверждено более 30 очагов, больше всего - 23 - в Фессалии. В Румынии зарегистрирован 41 очаг, в которых содержалось 220 тысяч голов мелкого рогатого скота.

По официальной информации, в 2024 году в Турции уже зарегистрировано 8 очагов. Высок риск распространения заболевания в соседние восточно-европейские государства и Закавказье, считают в Россельхознадзоре.

Согласно информации ВОЗЖ, Греция и Румыния до июля 2024 года обладали международным статусом стран, благополучных по ЧМЖ. На майской генсессии Международной организации здравоохранения животных свободной от этого заболевания была признана 61 страна.

Как отмечается в сообщении, занос и распространение ЧМЖ в странах Евросоюза в очередной раз демонстрирует негативный эффект либерализации ветеринарного пограничного надзора и политики "открытых дверей". Самый восточный очаг чумы мелких жвачных в уезде Тулча в Румынии зафиксирован на расстоянии около 50 км от границы с Украиной. "Этот регион напрямую граничит с Измаильским районом Одесской области, что вызывает крайнюю озабоченность ввиду фактического отсутствия ветеринарной службы на территории Украины и тем самым практически свободного ввоза животных и животноводческой продукции из Европы", - говорится в сообщении.

Россия с 2021 года обладает признанным статусом страны, свободной от ЧМЖ. За болезнью осуществляется надзор, проводится ежегодный мониторинг домашних и диких животных.

Греция Евросоюз Россельхознадзор Румыния ВОЗЖ Грузия
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