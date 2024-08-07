Дербент остался без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют утечку на водоводе, из-за которой жители Дербента (Дагестан) временно лишились водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации города в среду.

"В связи с аварией на Кайтагском водоводе временно приостановлена подача воды в город. На месте крупной утечки находятся специалисты МУП "Дербентские магистральные водоводы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты позже сообщат о причине происшествия и определят сроки полного восстановления водоснабжения.