В течение суток пресечены попытки рейдовых действий подразделений ВСУ вглубь территории РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в течение суток группировка "Север" пресекла попытки рейдовых действий подразделений ВСУ вглубь российской территории на Курском направлении.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении", - говорится в сообщении.

По данным военных, также осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

"В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка - колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

По словам военных, операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.