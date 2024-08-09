Поиск

Мессенджер Signal заблокирован в РФ

Мессенджер Signal заблокирован в РФ
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к мессенджеру Signal на территории РФ, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях", - сказали в пресс-службе.

В пятницу российские пользователи начали жаловаться на проблемы в работе мессенджера Signal. Некоторые ИТ-эксперты, ссылаясь на инструменты мониторинга, говорят о блокировке сервиса в РФ.

Signal (ранее TextSecure) - клиентское приложение для обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом; основной акцент в разработке продукта делается на его конфиденциальность и безопасность.

РКН Роскомнадзор Signal
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двое полицейских ранены в Дагестане

Росстат сообщил о замедлении роста ВВП во II квартале до 4%

Владимир Желонкин покидает ИД "Коммерсантъ"

"Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе

Мурашко заявил, что в больницах находятся 55 пострадавших в Курской области

Бомбардировщик Су-34 нанес удар трехтонной бомбой по силам ВСУ в Сумской области

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о переброске резервов в Курскую область

Закон о "мокром" лизинге самолетов вступит в силу в РФ с сентября

Закон о "мокром" лизинге самолетов вступит в силу в РФ с сентября

В Курской области ввели режим автоматического аварийного межсетевого роуминга

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });