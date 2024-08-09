Мессенджер Signal заблокирован в РФ

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к мессенджеру Signal на территории РФ, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях", - сказали в пресс-службе.

В пятницу российские пользователи начали жаловаться на проблемы в работе мессенджера Signal. Некоторые ИТ-эксперты, ссылаясь на инструменты мониторинга, говорят о блокировке сервиса в РФ.

Signal (ранее TextSecure) - клиентское приложение для обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом; основной акцент в разработке продукта делается на его конфиденциальность и безопасность.