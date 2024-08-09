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Двое полицейских ранены в Дагестане

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Дагестана разыскивают водителя автомобиля, который на автодороге Хасавюрт - Тлох отказался предъявить документы для проверки и открыл стрельбу по полицейским, сообщает пресс-служба республиканского МВД в пятницу.

С огнестрельными ранениями госпитализированы двое полицейских.

Отмечается, что по подозрению в совершении преступления разыскивается 41-летний уроженец села Новая жизнь Шалинского района Чеченской Республики.

Дагестан МВД
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