В Пятигорске открылся 15-й всероссийский молодежный форум "Машук"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Город-курорт Пятигорск (Ставропольский край) в очередной раз стал местом проведения всероссийского молодежного форума "Машук", первая смена которого открылась в эту пятницу, сообщила пресс-служба форума.

"9 августа в Пятигорске начал свою работу XV Молодежный форум "Машук", входящий в линейку платформы Росмолодежь.События. Форум объединит 2,2 тыс. участников от 14 до 35 лет - профессионалов сфер педагогики, воспитания и просвещения со всех уголков страны, а также молодых активистов Движения Первых и Федерального детского общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что форум пройдет в формате двух смен, включающих в себя 15 тематических направлений. Они затронут все аспекты развития педагогики и наставничества в России. Завершится событие 23 августа.

Программа форума включит в себя десятки встреч с известными людьми, экспертные блоки, презентации лучших практик и форматов, групповую работу и публичные дискуссии. Участники форума обсудят современные вопросы обучения, экспериментальных форм образования, технологического будущего России и места педагога в его развитии.

Они разработают собственные проектные инициативы и предложения бизнесу, государству и крупным сообществам, касающиеся формального и неформального образования, туризма, межнациональных отношений и медиасреды.

"Помимо этого, молодежь сможет представить свои проектные инициативы на конкурсе Росмолодежь.Гранты. Сумма поддержки зависит от значимости, качества и потребностей проекта. Победителей определят по итогам публичной защиты, которая состоится 11 и 18 августа, и комплексной экспертной проверки каждого проекта", - отмечается в сообщении.

Организаторами форума "Машук" выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ставропольского края.

Молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске с 2010 года, его цель - выявление и обучение лучших представителей молодежи, интересующихся политикой, экономикой, гражданскими инициативами, искусством, творчеством.