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Более 900 машин скопилось в очередях к Крымскому мосту

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу утром суммарно с обеих сторон ожидает более 900 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В очереди со стороны Тамани находится 660 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи - 260.

Ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается более чем в 2 часа, со стороны Керчи - около часа.

В предыдущие выходные очереди на мосту наблюдались со стороны Тамани, здесь насчитывалось до 1400 автомобилей, а время ожидания проезда оценивалось в 4 часа.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрено более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.

Крымский мост Тамань Керчь
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