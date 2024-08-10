Мишустин поручил Новаку координацию вопросов климатической политики

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики.

Согласно сообщению, размещенному в субботу на сайте правительства РФ, вице-премьер Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, которые ранее находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.

В свою очередь Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" - в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги", которые ранее координировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как поясняется в сообщении, "решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития".