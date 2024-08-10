Поиск

Мишустин поручил Новаку координацию вопросов климатической политики

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики.

Согласно сообщению, размещенному в субботу на сайте правительства РФ, вице-премьер Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, которые ранее находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.

В свою очередь Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта "Экология" - в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги", которые ранее координировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как поясняется в сообщении, "решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития".

Правительство РФ Михаил Мишустин Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один из пострадавших во время атаки БПЛА на Липецкую область скончался

Режим КТО вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях

В Курчатове Курской области отсутствует энергоснабжение после атаки ВСУ

Что произошло за день: пятница, 9 августа

Двое полицейских ранены в Дагестане

Естественная убыль населения РФ за I полугодие увеличилась на 18%

Мессенджер Signal заблокирован в РФ

Мессенджер Signal заблокирован в РФ

Росстат сообщил о замедлении роста ВВП во II квартале до 4%

Владимир Желонкин покидает ИД "Коммерсантъ"

"Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });