ПВО сбила за ночь в Воронежской области более 15 дронов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за минувшую ночь над регионом ликвидировано более 15 дронов, пострадавших нет.

"За ночь силами ПВО на территории региона уничтожено более 15 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

По данным главы региона, в Воронеже повреждены несколько частных домов, административное здание, объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств.

Около 100 жителей Воронежа остаются без электричества, сообщил Гусев.