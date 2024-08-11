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В МИД РФ назвали терактами удары ВСУ по российским регионам

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - МИД России решительно осуждает удары ВСУ по российским регионам, расценивая их как террористический акт, призывает международные организации выступить с осуждением действий Украины.

"Очевидно, что эти украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем эти варварские террористические акты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей", - отмечается в комментарии.

В МИД РФ заявили, что жесткий ответ Вооруженных сил России не заставит себя ждать.

"В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур", - говорится в комментарии.

Там добавили, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску. На Смоленской площади сообщили, что "за прошедшие сутки ВСУ также осуществили масштабную атаку дронами по ряду российских регионов, в частности по Белгородской и Воронежской областям".

Белгород Воронеж Курск МИД Мария Захарова
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