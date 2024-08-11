Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Хасавюртовском районе Дагестана, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба МВД республики.

"На автодороге "Хасавюрт - Бабаюрт" в результате ДТП на месте скончались оба водителя и два пассажира, 64-летняя местная жительница и 29-летний житель Кизилюртовского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 28-летний житель Кизилюртовского района, управляя "ВАЗ-2131" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ-21102" под управлением 54-летнего жителя Хасавюртовского района.