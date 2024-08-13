Роспотребнадзор связал с сезонным фактором рост заболеваемости COVID-19

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ, несмотря на отмечающийся в течение пяти недель рост количества новых случаев, остается стабильной, подъем заболеваемости связан с сезонностью, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в последние 5 недель ведомство фиксирует постепенный рост заболеваемости COVID-19. На последней неделе зарегистрировано 10,2 тыс. случаев заболевания, показатель вырос на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Доминирующим в России штаммом остается "Омикрон", за последние три недели среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.