Kismet Capital продаст медиаактивы группе инвесторов с участием СП "Ростелекома" и НМГ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Компания "Медиа1", принадлежащая Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина, будет продана группе инвесторов с участием ООО "Медиа-Телеком" (СП "Ростелекома" и "Национальной Медиа Группы"), стороны заключили соответствующее соглашение, говорится в сообщении KCG.

"Медиа1" объединяет телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "Солнце", а также региональный радиохолдинг "Выбери Радио".

Сумма сделки не раскрывается.

"Продажа активов "Медиа1" станет завершением выхода KCG из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, фокус развития которой направлен на высокотехнологичные рынки", - говорится в сообщении.

"Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки, и что новые владельцы "Медиа1" принесут больше возможностей для всех его активов", - приводятся в сообщении слова основателя KCG и "Медиа1" Ивана Таврина.

ООО "Медиа-Телеком" зарегистрировано в 2018 году, по 40% в нем принадлежит "Ростелекому" и "Национальной Медиа Группе", еще 20% - у группы топ-менеджеров. "Медиа-Телеком" занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиа-прав, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере.