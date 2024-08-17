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В МИД РФ допустили, что мост в Курской области мог быть разрушен американскими HIMARS

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявляют, что мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области был разрушен ударом со стороны украинских военных с применением оружия западного производства, вероятно, американскими HIMARS.

"Впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими HIMARS", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

"В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению. Как отмечали ранее, все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание", - отмечает Захарова.

Ранее в пятницу врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о разрушении моста ударом ВСУ в Глушковском районе.

"В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе", - написал глава региона в своем телеграмм-канале.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
HIMARS МИД РФ Курская область
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