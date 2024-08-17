Очередь у Крымского моста сократилась до 415 машин

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу ночью ожидают 415 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"04:00. В очереди со стороны Тамани находится 415 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в очереди у Крымского моста находится 670 машин.