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Путин назначил Цивилеву статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Цивилевой статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ.

"Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в указе, текст которого размещен в субботу на официальном портале нормативно-правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Цивилева - российский государственный и общественный деятель, предприниматель. С 17 июня 2024 года занимала должность замминистра обороны РФ.

Минобороны РФ Анна Цивилева
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