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Минобороны РФ заявило об уничтожении украинской РСЗО в Сумской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) уничтожил в Сумской области реактивную систему залпового огня M270 MLRS, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Подразделением разведки в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области была выявлена позиция M270 MLRS, поставляемой странами НАТО на вооружение ВСУ. По выявленной огневой позиции РСЗО расчетом ОТРК "Искандер" был нанесен ракетный удар", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "в результате ракетного удара система залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ полностью уничтожена".

Минобороны опубликовало видеокадры этого удара.

ОТРК "Искандер-М", которыми оснащены российские Вооружённые силы, разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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