Возгорание растительности полностью потушено в Севастополе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Специалисты потушили пожар растительности в Севастополе в районе Монастырского шоссе, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС по Севастополю.

"Его ликвидировали полностью в 18 часов ровно. Распространения не допущено", - сообщили в ведомстве.

Работали силы МЧС России, Лесхоза, подвоз воды обеспечивало предприятие "Севавтодор".

По данным ГУ МЧС РФ по Севастополю, сообщение о крупном возгорании растительности поступило на пульт дежурного сегодня после полудня. На место выехал расчет пожарных. Площадь возгорания, по предварительной информации, составила 1 га, однако позже выяснилось, что она не превышает 1,5 тыс. кв. м. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.