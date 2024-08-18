Путин посетит с госвизитом Азербайджан

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении.

По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы, проинформировали в пресс-службе.