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Отряд кораблей ТОФ пополнил запасы топлива от танкера в Южно-Китайском море

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" произвёл пополнение запасов топлива и воды от большого морского танкера "Бутома" в Южно-Китайском море, сообщает отдел информационного обеспечения ТОФ.

"В ходе пополнения запасов БМТ "Бутома" поочерёдно дозаправил ГРКР "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников". Мероприятие прошло в центральной части Южно-Китайского моря. Заправка выполнялась траверзным способом в благоприятных погодных условиях при допустимом волнении моря. Корабли были пополнены водой, топливом и маслом", - говорится в сообщении.

После пополнения запасов отряд кораблей ТОФ продолжил переход через Азиатско-Тихоокеанский регион. Моряки-тихоокеанцы возвращаются с дальнего похода в родную базу.

Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января. Экипажи кораблей совершили заходы в порты таких стран, как Республика Индия, Республика Шри-Ланка, Исламская Республика Иран, Государство Катар и Государство Эритрея.

ТОФ Азиатско-Тихоокеанский регион Южно-Китайское море
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