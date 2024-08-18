Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на 2,5 км

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 2,5 тыс. м над уровнем моря, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2,5 км над уровнем моря, облако пепла сместилось на 5 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Северо-Курильске зафиксировано выпадение пепла.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.