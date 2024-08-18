На Ставрополье при крушении частного самолета погиб пилот

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Недалеко от Ставрополя забился частный самолет, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления краевого МЧС РФ.

"18 августа в Изобильненском округе, 1,5 км западнее аэродрома "Рыздвянный", при проведении тренировочного полета потерпел крушение легкомоторный частный самолет "ЗЛИН-42", пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет, возгорания нет", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиационно-техническом клубе сверхлегкой авиации "Сварожич", сейчас на месте работает следственная группа. "У нас сейчас работают следователи, прокомментировать подробнее не можем", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Ставрополью добавили, что на месте происшествия работают 36 человек и 13 единиц техники.