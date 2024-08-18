Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Свиридоновка в ДНР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населённый пункт Свиридоновка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

Группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка (ДНР). Отражены две контратаки подразделения штурмовой бригады противника, информирует Минобороны.

По его данным, потери противника на этом участке фронта составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, десять единиц артиллерийского вооружения и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Российские военные сообщили, что в течение суток уничтожили цех по производству танковых пушек, систему HIMARS ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотных летательных аппаратов, из них 11 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.

Войска группировки "Запад" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, "Восток" улучшил положение по переднему краю, а "Юг" улучшил тактическое положение, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка (ЛНР) и Торское (ДНР)", - сказано в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области", - сказано в сообщении.

Потери противника там составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов.

В зоне ответственности войск "Запад" противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены пять единиц артиллерийского вооружения и станция РЭБ "Анклав-Н". Также уничтожены два склада боеприпасов, сообщает Минобороны России.

По его данным, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад и 24-го штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино (ДНР). ВСУ потеряли здесь до 420-ти военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 15 единиц артиллерийского вооружения и станция РЭБ "Анклав-Н". Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад горючего.

Войска группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зелёное Поле и Водяное (ДНР). Тут ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения, станцию РЭБ "Буковель-AD". Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятихатки Запорожской области", - сообщает Министерство обороны РФ.

По его сведениям, потери ВСУ здесь составили до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре единицы артиллерийского вооружения и две станции РЭБ "Анклав-Н".