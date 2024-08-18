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Трое подростков и учитель пострадали в ходе эксперимента с химвеществами под Тулой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетних в детском лагере, расположенном в Ленинском районе Тульской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в воскресенье.

Предварительно, во время лекции по взаимодействию химических элементов в ходе эксперимента произошло их воспламенение, в результате которого пострадали трое подростков.

Как говорится в сообщении, по данному факту следственными органами СКР по Тульской области организована процессуальная проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Проверку по инциденту также организовала прокуратура Тульской области.

В региональных министерствах образования и здравоохранения журналистам сообщили, что инцидент произошел в воскресенье в частном оздоровительном лагере "Солнечный".

"Пострадал преподаватель и трое несовершеннолетних воспитанников лагеря. Штатным медицинским работником пострадавшим незамедлительно оказана первая помощь. Несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу и находятся в состоянии средней степени тяжести, пострадавшему мужчине оказывают помощь травматологи областной больницы", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пострадавшие, которым от 14 до 16 лет, получили ожоги и осколочные ранения. Также пострадал молодой человек, проводивший эксперимент с химреактивами. Ему оторвало палец руки.

СКР Тульская область
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