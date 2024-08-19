Устранены последствия аварии, оставившей без света все Приморье

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Последствия аварии, оставившей без электроснабжения весь Приморский край в минувшую пятницу, полностью устранены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как заявила и.о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш, в регионе энергоснабжение теперь происходит по нормальной схеме и отключений потребителей со стороны Дальневосточной распределительной сетевой компании нет.

"Есть локальные отключения. Но они никак не связаны с пятничной аварией", - добавила Шиш.

Специальная комиссия сейчас выясняет причины масштабного отключения, будет дано техническое заключение. По словам главы ведомства, такая крупная авария произошла в Приморье впервые, но специалисты оперативно вернули свет потребителям.

И.о. министра отметила, что авария не связана с терактом. Кроме того, сейчас идут ремонтные работы, не связанные с электроснабжением края, демонтирован аварийный выключатель.

Как сообщалось, отключение произошло из-за локального повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве напряжением 500 кВ Приморской ГРЭС. Сработали системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, в итоге произошло отключение нескольких линий напряжением 500 кВ.