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ФСБ задержала в ЛНР местного жителя, завербованного Украиной

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления ФСБ России по Луганской народной республике задержали жителя региона, завербованного в 2022 году Службой безопасности Украины (СБУ) для сбора разведывательных данных, сообщили в пресс-службе управления.

В 2022 году его завербовали "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации". Отмечается, что задержанный добровольно согласился на сотрудничество с СБУ, осознавая последствия своих действий.

Возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

Максимальное наказание по этой статье составляет восемь лет лишения свободы.

ЛНР СБУ ФСБ
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