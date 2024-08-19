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Взрыв произошел на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода

Пострадали три человека

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Взрыв на продуктопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода произошел в понедельник днем, сообщает администрация Стерлитамака.

"19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4 произошёл взрыв на продуктопроводе СНХЗ (Стерлитамакского нефтехимического завода - ИФ)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации пострадали три человека.

На месте происшествия работают все экстренные службы города, принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара и недопущения его распространения.

Как сообщает региональное управление МЧС, на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа.

На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники.

Группа предприятий "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) входит в АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

Стерлитамак Башкирия
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