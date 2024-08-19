Голикова заявила об увеличении количества китайских студентов в вузах РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Число китайских студентов в российских вузах выросло на 10 тыс. по сравнению с 2023-2024 учебным годом, в будущем учебном году их будет 48 тыс., сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Количество китайских студентов, которые обучаются в российских вузах, сейчас составляет 48 тыс., это без тех студентов, которые обучаются на подготовительных отделениях. Это почти на 10 тыс. больше, чем за прошлый период", - сказала Голикова по итогам состоявшегося в понедельник заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

В аппарате вице-премьера пояснили, что речь идет о периоде 2023/2024 учебного года.

Количество российских студентов, обучающихся в китайских вузах, на сегодняшний день составляет 16 тыс., добавила вице-премьер.

В ходе заседания комиссии было намечено дальнейшее развитие межвузовского сотрудничества между двумя странами, отметила Голикова.

Говоря о среднем профессиональном образовании, она сообщила, что с китайской стороной достигнута договоренность по развитию сотрудничества в сфере подготовки специалистов рабочих специальностей, планируется обмен студентами между средними профессиональными учреждениями двух стран.

По ее данным, на сегодняшний день в российских колледжах обучается 150 китайских студентов.