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Москвичей предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы предупредила граждан о новой схеме телефонного мошенничества, согласно которой злоумышленники представляются сотрудниками единой медицинской системы.

"Жителю района Свиблово в мессенджере поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась медицинским работником и сообщила, что в его медицинской карте устаревшие данные. (...) Спустя несколько минут мужчине поступило смс-сообщение, якобы содержащее инструкцию по обновлению. Пенсионер открыл файл, установил на свой телефон приложение, после чего экран телефона потемнел, а звонившая аферистка попросила не трогать его некоторое время, т.к. идет обновление", - сообщается в понедельник в телеграм-канале московской прокуратуры.

После перезагрузки мошенники через онлайн приложение дистанционно перевели с его карты более 1,3 млн рублей.

Еще одна из жертв лишилась более 1 миллиона рублей после звонка от якобы сотрудника ЕМИАС. "Телефонный аферист представился сотрудником ЕМИАС, ввел женщину в заблуждение, уговорил якобы обновить мобильное приложение. После этого, уже по известной схеме, злоумышленники, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, под предлогом сохранения сбережений и перевода их на безопасные счета, похитили деньги", - сообщается в телеграм-канале.

В прокуратуре рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать их и не устанавливать никакие приложения на мобильные устройства по просьбе звонящих лиц.

ЕМИАС Москва
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