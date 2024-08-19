Патрушев анонсировал повышение боеготовности Северного флота

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Повышение боеготовности Северного флота на фоне роста военного присутствия Запада в Арктике является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов России в этом регионе, заявил на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике помощник президента Николай Патрушев.

"Активно наращивают военное присутствие в Арктике, усиливают кампанию по дискредитации действий России в Арктическом регионе. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс еще больше усугубляет ситуацию", - сказал он.

"Мы не можем не реагировать на такие агрессивные действия. Поэтому расширение возможностей Вооруженных сил Российской Федерации, включая повышение боеготовности Северного флота, важным местом базирования которого является Кольский залив, является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в Арктике", - подчеркнул Патрушев.