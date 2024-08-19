Хусаинов из секретариата Хуснуллина назначен заместителем главы Минстроя

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Алмаз Хусаинов назначен заместителем главы Минстроя России.

"Назначить Хусаинова Алмаза Шаукатовича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Хусаинов родился в 1988 году. В 2014-2020 годах он был замминистра промышленности и торговли Татарстана. До последнего назначения был заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.