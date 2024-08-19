"Почта России" сообщила об ограничениях работы своей германской "дочки"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ограничения в работе "дочки" "Почты России" в Германии - RusPost GmbH - не отразятся на клиентах, заявили "Интерфаксу" в компании.

"Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов "Почты России". Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме", - сказали в пресс-службе "Почты России".

Ранее Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (Die Zentralstelle fur Sanktionsdurchsetzung, ZfS) сообщило о проведении обысков в офисах двух подсанкционных компаний в Берлине по подозрению в нарушении закона, регулирующего применение экономических санкций. Названия компаний ведомство не указывало. Первым на это обратил внимание "Коммерсантъ". Как пишет газета со ссылкой на германские СМИ, обе компании, в которых проводятся обыски - логистические, одна из них - RusPost GmbH.