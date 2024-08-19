Поиск

"Почта России" сообщила об ограничениях работы своей германской "дочки"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ограничения в работе "дочки" "Почты России" в Германии - RusPost GmbH - не отразятся на клиентах, заявили "Интерфаксу" в компании.

"Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов "Почты России". Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме", - сказали в пресс-службе "Почты России".

Ранее Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (Die Zentralstelle fur Sanktionsdurchsetzung, ZfS) сообщило о проведении обысков в офисах двух подсанкционных компаний в Берлине по подозрению в нарушении закона, регулирующего применение экономических санкций. Названия компаний ведомство не указывало. Первым на это обратил внимание "Коммерсантъ". Как пишет газета со ссылкой на германские СМИ, обе компании, в которых проводятся обыски - логистические, одна из них - RusPost GmbH.

Почта России Берлин Германия RusPost GmbH
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

В Пятигорске произошел пожар на склоне горы Машук

Что произошло за день: понедельник, 19 августа

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования

"Трансмашхолдинг" завершил процесс перевода акций в Россию

Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе потушен

Лавров исключил переговоры с Украиной на фоне нападения на Курскую область

Бизнесу из приграничья Курской области дадут отсрочку по налогам и страховым взносам

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Более 40 пожарных пострадали при тушении огня на складе в ростовском Пролетарске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });