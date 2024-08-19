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В Белгородской области обстреляны пять населенных пунктов, ранен один человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Маломихайловка Шебекинского городского округа, село Грушевка Волоконовского района, поселок Октябрьский Белгородского района, поселок Горьковский и село Безымено Грайворонского городского округа попали под обстрел ВСУ, один человек пострадал.

"В результате атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа мужчина получил минно-взрывную травму. С мелкими осколочными ранениями лица и ног бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики проводят все необходимые обследования и оказывают медицинскую помощь", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в одном коммерческом объекте повреждены остекление и фасад, также осколками посечен легковой автомобиль.

"В селе Грушевка Волоконовского района беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи - в населенном пункте временно отсутствует мобильная связь. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В Белгородском районе в районе поселка Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль - у транспортного средства повреждены фары, бампер и капот", - написал глава региона.

Гладков уточнил, что в Грайворонском городском округе сразу два населенных пункта подверглись обстрелам.

"В поселке Горьковский в результате прилета боеприпаса частично разрушен частный дом. В селе Безымено в результате обстрела один частный дом сгорел", - сообщил губернатор.

Белгородская область ВСУ обстрелы
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