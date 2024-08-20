РАН изучит возможность создания исследовательских полигонов на Дальнем Востоке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российская академия наук (РАН) изучит вопрос создания исследовательских полигонов на Дальнем Востоке для проведения научных экспериментов и отработки моделей, сообщил глава РАН Геннадий Красников.

По его словам, речь идет о возможность создания исследовательских полигонов широкого профиля.

"Начиная от изучения сейсмичности района, изучения ветровой нагрузки, климатических проблем, испытательных баз по материалам. С сегодня очень важный вопрос - это различные беспилотные аппараты, как наземные, так и надводные, подводные", - сказал Красников журналистам во вторник во Владивостоке.

Он добавил, что испытательные полигоны должны быть оснащены развитой инфраструктурой, чтобы проводить эксперименты, для создания таких баз могут потребоваться серьезные вложения.

Также, по его словам, при необходимости может быть рассмотрена возможность создания новых научных институтов в структуре Дальневосточного отделения РАН.

Красников добавил, что перед дальневосточными учеными стоит широкий круг задач, в том числе по разведке новых полезных ископаемых, изучению сейсмических проблем, биологического разнообразия, ведется большая работа по изучению океана.