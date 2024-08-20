Группировка войск "Запад" заявила о захвате 36 украинских опорных пунктов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" в зоне проведения СВО улучшила положение по переднему краю и заняла 36 опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель группировки Иван Бигма.

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 36 опорными пунктами противника", - сообщил Бигма.

По его словам, российские военные при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике шести бригадам ВСУ в районах Синьковки, Торского, Стельмаховки, Чернещины, Табаевки, Петропавловки.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", американская гаубица М-198, а также 13 минометных расчетов", - сказал он.

Бигма проинформировал, что подразделения реактивной артиллерии группировки нанесли удар снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации бригады ВСУ в районе Новоплатоновки, в результате которого потери украинской армии составили более 40 военнослужащих и семь боевых бронированных машин "Козак".

Представитель группировки сообщил, что уничтожено 11 пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также расчетами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и шесть