Правительство направит 250 млн рублей на восстановление электросетей в ЛДНР

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство направит около 250 млн рублей на восстановительные работы на электросетях в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает сайт правительства.

"В Донецкую и Луганскую народные республики из резервного фонда правительства будет направлено около 250 млн рублей на мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.

На эти средства будет закуплено оборудование, материалы и кабельная продукция.

В общей сложности планируется восстановить не менее 528 объектов электросетевого комплекса, поврежденных из-за непогоды в конце 2023 - начале 2024 года.