Новая трасса Симферополь-Евпатория-Мирный открыта в Крыму

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вторая очередь трассы Симферополь-Евпатория-Мирный в обход города Саки протяженностью более 61 км введена в эксплуатацию во вторник.

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор подрядчика строительства - АО "ВАД" Валерий Абрамов.

Глава Крыма отметил качество дороги, подчеркнув, что теперь отдыхающие смогут еще быстрее добраться до морского побережья Крыма. По его словам, на старой трассе постоянно возникали заторы при проезде города Саки.

Абрамов в свою очередь отметил, что протяженность трассы составляет 61,2 км, в том числе 55,6 км - четырехполосное движение. Он уточнил, что общая стоимость строительства составила 48,286 млрд рублей.

Трасса Симферополь-Евпатория-Мирный - 4-полосная дорога первой и второй технической категории (IB-II) с расчетной скоростью движения транспорта 100-120 км/ч.