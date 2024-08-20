Поиск

Новая трасса Симферополь-Евпатория-Мирный открыта в Крыму

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вторая очередь трассы Симферополь-Евпатория-Мирный в обход города Саки протяженностью более 61 км введена в эксплуатацию во вторник.

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор подрядчика строительства - АО "ВАД" Валерий Абрамов.

Глава Крыма отметил качество дороги, подчеркнув, что теперь отдыхающие смогут еще быстрее добраться до морского побережья Крыма. По его словам, на старой трассе постоянно возникали заторы при проезде города Саки.

Абрамов в свою очередь отметил, что протяженность трассы составляет 61,2 км, в том числе 55,6 км - четырехполосное движение. Он уточнил, что общая стоимость строительства составила 48,286 млрд рублей.

Трасса Симферополь-Евпатория-Мирный - 4-полосная дорога первой и второй технической категории (IB-II) с расчетной скоростью движения транспорта 100-120 км/ч.

Крым Саки Сергей Аксенов Симферополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратуре предложили запретить любую деятельность в РФ Deutsche Welle и British Council

Генпрокуратуре предложили запретить любую деятельность в РФ Deutsche Welle и British Council
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Новгородское в ДНР

Бывшие владельцы Макфы оспорили передачу управления активами холдинга "РСХБ-Финанс"

Бывшие владельцы Макфы оспорили передачу управления активами холдинга "РСХБ-Финанс"

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

В ростовском Пролетарске площадь пожара на складе топлива составляет 10 тысяч кв. м

Транзит российского газа через Украину после выходных вернулся к максимуму

МВД выпустило советы по мерам информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

Глава РАН заявил, что международное сотрудничество ученых не прерывается

"Почта России" сообщила об ограничениях работы своей германской "дочки"

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });