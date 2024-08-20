Военные РФ сообщили об ударе бомбардировщика Су-34 по силам ВСУ в Курской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.

"Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - сообщили военные.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов авиабомбами по украинским позициям бомбардировщиком Су-34.