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Путин заявил, что напавшие на Беслан террористы получали всяческую помощь из-за рубежа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Напавшие на Беслан террористы получали политическую, финансовую и военную поддержку из-за рубежа, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", - сказал он на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана".

"Когда я говорю о морально-нравственной стороне, то у этих людей, конечно, нет никакой ни морали, ни нравственности. Мы и наблюдаем это сейчас в реальной текущей жизни, со стороны видим, что они сами там творят. У этих людей нет никакой ни морали, ни нравственности. Есть только их интересы. Мы, вроде бы, об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно", - добавил Путин.

Владимир Путин Беслан
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