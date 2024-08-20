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Представитель Генштаба и командующие трех группировок будут отвечать за защиту людей в приграничье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что командующие группировок "Курск", "Белгород" и "Брянск", а также представители Генштаба ВС РФ будут отвечать за вопросы обеспечения безопасности населения в рамках Координационного совета по ситуации в приграничных регионах.

"По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", - сказал Белоусов во вторник в ходе заседания совета.

Он отметил, что определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны:

заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан, замминистра Алексей Криворучко - за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника); заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков - за инженерное обустройство и строительство;

Белоусов сообщил, что замглавы ведомства - руководитель аппарата Минобороны РФ Олег Савельев отвечает за межведомственное взаимодействие и координацию, а начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин - за медицинское обеспечение;

"За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", - сообщил министр. Он отметил, что заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания", - сказал Белоусов.

Андрей Белоусов Генштаб Минобороны
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