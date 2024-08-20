Поиск

Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы БПЛА, ранен один человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"ВСУ атаковали четыре населённых пункта на территории области. Ранен один мирный житель", - написал Гладков в своем телеграм-канале. "В Волоконовском районе в селе Тишанка после атак двух дронов-камикадзе ранен мужчина", - уточнил он.

Кроме того, в посёлке Октябрьский дрон атаковал автомобиль, повреждены стекла и кузов. В селе Черемошное в результате атаки дрона в частном домовладении повреждены кровля, фасад и остекление. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор дрон атаковал социальный объект.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Свыше 8 тыс. человек остались без света в Алуште из-за энергоаварии

Что произошло за день: вторник, 20 августа

Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Начальник цифрового управления ФСИН задержан по подозрению в получении взятки

Фигурант дела о подготовке взрыва в автомобиле главы Крыма осужден на 18 лет

Путин заявил, что напавшие на Беслан террористы получали всяческую помощь из-за рубежа

ВС РФ признал законным приговор в 14 лет колонии основателю Group-IB Сачкову

ВС РФ признал законным приговор в 14 лет колонии основателю Group-IB Сачкову

ФСБ возбудила дело о госизмене против сотрудника научной организации

Временную поверенную в делах США вызвали в МИД РФ из-за американских репортеров

Временную поверенную в делах США вызвали в МИД РФ из-за американских репортеров

Суд обязал генерала Попова закончить изучение материалов дела 3 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });