Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы БПЛА, ранен один человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"ВСУ атаковали четыре населённых пункта на территории области. Ранен один мирный житель", - написал Гладков в своем телеграм-канале. "В Волоконовском районе в селе Тишанка после атак двух дронов-камикадзе ранен мужчина", - уточнил он.

Кроме того, в посёлке Октябрьский дрон атаковал автомобиль, повреждены стекла и кузов. В селе Черемошное в результате атаки дрона в частном домовладении повреждены кровля, фасад и остекление. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор дрон атаковал социальный объект.