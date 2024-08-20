Свыше 8 тыс. человек остались без света в Алуште из-за энергоаварии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Более 8 тыс. потребителей электроэнергии обесточены в Алуште (Крым) из-за аварии на сетях, сообщил во вторник первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Алушта. Обесточено (...) 3425 точек поставок", - написал Воронкин в своем телеграм-канале.

По его данным, авария затронула 8 142 потребителей.

Воронкин уточнил, что из-за аварии обесточены 26 трансформаторных подстанций.

Бригады "Крымэнерго" приступили к восстановлению энергоснабжения, добавил первый замминистра. Планируемый срок проведения работ он не назвал.