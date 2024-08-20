Продажу алкоголя запретили на территории Курчатовского района и города Курчатова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что оперативный штаб принял решение о запрете торговли спиртными напитками с 17:00 на территории Курчатовского района и города Курчатова.

"Ограничение на розничную продажу будет введено с 21 августа. Запрет не распространяется на предприятия общепита", - написал Смирнов в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что ранее розничная продажа алкоголя была запрещена на территориях Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов и в городе Льгове.

"Данная мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с действием на территории Курской области режима КТО", - добавил врио губернатора Курской области.