В Минобороны РФ заявили об отражении 16 украинских контратак в зоне СВО

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в зоне специальной военной операции за сутки отразили 16 контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили тактическое положение, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Отражены шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

По словам военных, в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинской армии за сутки составили: более 630 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 12 автомобилей и девять единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

Военные заявили, что потери армии Украины составили: свыше 700 военнослужащих, три автомобиля, семь единиц артиллерийского вооружения, установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти бригадам ВСУ в ЛНР и ДНР.

"Отражены шесть контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ)", - сказали в ведомстве.

В военном ведомстве сообщили, что потери украинской армии составили: до 470 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и две гаубицы.

"Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери ВСУ составили: до 100 военнослужащих, три автомобиля и три гаубицы.

"Подразделения группировки войск "Восток", нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка (ДНР)", - заявили в Минобороны.

Там сообщили, что российские военные отразили четыре украинских контратаки, потери ВСУ составили: до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей и три единицы артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области", - сказали военные.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.

Российские военные заняли поселок Желанное в ДНР, заявили в Минобороны РФ в среду.

Также, по информации министерства, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки (ДНР).

По данным министерства, за сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, противокорабельная ракета "Нептун-МД", 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотника.

Также в ведомстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.