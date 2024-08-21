Пять человек получили ножевые ранения в гостинице на Кубани

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Краснодарском крае жителя другого региона, подозреваемого в нападении с ножом на людей в гостинице, сообщае в средут пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам одной из частных гостиниц в станице Голубицкой и трем отдыхающим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все потерпевшие госпитализированы.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью на месте преступления был задержан 53-летний житель Рязанской области, отмечает полиция.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).