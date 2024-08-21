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Суд увеличил сроки заключения экс-бенефициару и экс-руководителям Ринвестбанка

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд на заседании 20 августа изменил размер уголовного наказания трем лицам, ранее контролировавшим Ринвестбанк. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Агентство по страхованию вкладов".

"Изменение размера уголовного наказания связано с частичным удовлетворением судом апелляционного представления прокурора, в котором он выразил несогласие с мягкостью назначенного осужденным наказания", - сообщает пресс-служба.

Согласно новому приговору суда, за хищение банковских средств на сумму более 1,35 млрд рублей бывший бенефициар банка Владимир Романов и председатель кредитного комитета Светлана Позднова приговорены к 5 годам 10 месяцам лишения свободы (ранее им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев), председатель правления Максим Ткачев - к 4 годам 8 месяцам (ранее - на 3 года 5 месяцев).

Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере более 1,35 млрд рублей был удовлетворен полностью.

Как сообщалось, фактический владелец Ринвестбанка Романов, а также Ткачев, Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015-2016 годах похитили со счета банка средства путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям. Это повлекло отзыв у кредитного учреждения лицензии на осуществление банковских операций и последующее банкротство банка.

Приговором Советского районного суда Рязани в 2023 году Романов, Ткачев и Позднова были признаны виновными в хищении средств Ринвестбанка на сумму 1,35 млрд рублей.

Лицензия Ринвестбанка была отозвана Центробанком в июле 2016 года. В сентябре 2016 года Арбитражный суд Рязанской области признал Ринвестбанк банкротом.

Ринвестбанк был основан в 1995 году при участии администрации Рязанской области. Услугами банка пользовались физлица, организации и предприятия в этом регионе, Москве, Туле и Самаре.

Ринвестбанк Владимир Романов Светлана Позднова
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