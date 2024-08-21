Росавиацию и Минпромторг обязали вести статистику по нацпроекту развития дронов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ обязало Росавиацию и Минпромторг вести статистику выполнения нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС).

Соответствующее распоряжение, которым вносятся изменения в Федеральный план статистических работ, опубликовано на портале правовой информации.

От Росавиации требуется вести статистику по снижению времени оказания госуслуги по сертификации типовой конструкции БАС и количеству сертифицированных беспилотников; числу субъектов РФ с инфраструктурой для обеспечения их полетов; оснащенности аэропортов средствами обнаружения и противодействия БАС. Также должны собираться данные о времени получения доступа эксплуатантов дронов к использованию воздушного пространства. Статистика должна быть ежемесячной и предоставляться не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Минпромторг обязали вести статистику по рынку БАС (включая самолеты, вертолеты, мультироторы, но без учета образовательных типов судов), а также по доле отечественных образцов в его общем объеме. Отдельно должны агрегироваться данные по доле российских БАС в составе государственного гражданского заказа (за него отвечает "Государственная транспортная лизинговая компания").

Кроме того, ведомство должно фиксировать уровень технологического суверенитета в отрасли БАС и вести подсчет субъектов, оснащенных инфраструктурой научно-производственных центров в соответствии с методологией АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем". Ожидается, что эти данные будут формироваться на ежеквартальной и ежегодной основе.