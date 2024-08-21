Поиск

Росавиацию и Минпромторг обязали вести статистику по нацпроекту развития дронов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ обязало Росавиацию и Минпромторг вести статистику выполнения нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС).

Соответствующее распоряжение, которым вносятся изменения в Федеральный план статистических работ, опубликовано на портале правовой информации.

От Росавиации требуется вести статистику по снижению времени оказания госуслуги по сертификации типовой конструкции БАС и количеству сертифицированных беспилотников; числу субъектов РФ с инфраструктурой для обеспечения их полетов; оснащенности аэропортов средствами обнаружения и противодействия БАС. Также должны собираться данные о времени получения доступа эксплуатантов дронов к использованию воздушного пространства. Статистика должна быть ежемесячной и предоставляться не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Минпромторг обязали вести статистику по рынку БАС (включая самолеты, вертолеты, мультироторы, но без учета образовательных типов судов), а также по доле отечественных образцов в его общем объеме. Отдельно должны агрегироваться данные по доле российских БАС в составе государственного гражданского заказа (за него отвечает "Государственная транспортная лизинговая компания").

Кроме того, ведомство должно фиксировать уровень технологического суверенитета в отрасли БАС и вести подсчет субъектов, оснащенных инфраструктурой научно-производственных центров в соответствии с методологией АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем". Ожидается, что эти данные будут формироваться на ежеквартальной и ежегодной основе.

Правительство РФ Росавиация Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Мурманской области отменили ограничения на работу аэропортов

Часть Старого Оскола осталась без воды из-за аварии

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно перестали принимать самолеты

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно перестали принимать самолеты

Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Минобороны РФ сообщило о срыве попыток атак ВСУ в Курской области

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Курской области решили не откладывать выборы губернатора

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });