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В Волгоградской области после падения БПЛА возник пожар на территории объекта Минобороны

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили в ночь на среду атаку беспилотников в районе Мариновки, в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны РФ, жертв нет

"Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале обладминистрации.

Андрей Бочаров Волгоградская область Минобороны
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