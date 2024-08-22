Москва и Пекин осудили инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай подтверждают международные обязательства по соблюдению иммунитетов, касающихся собственности государств.

"Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться. Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - говорится в коммюнике , опубликованном по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран.