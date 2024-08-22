Глава Курской области сообщил, что 8 опасных районов покинули 133 190 человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Из восьми приграничных районов Курской области выехали 133 190 человек, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента Владимира Путина о ситуации в приграничье трех областей.

"По решению оперативного штаба в зону отселения и эвакуации попали 8 районов Курской области с численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек", - сказал он.

По словам Смирнова, в области сейчас развернуто больше 500 лагерей временного пребывания людей, в них находится свыше 12 тысяч человек, в том числе 3407 детей.

"В каждом работает психолог, также оказывается бесплатная юридическая помощь", - сказал Смирнов.

Также, по его данным, в другие регионы из Курской области вывезено свыше 3 тысяч человек.

На этом же совещании первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что из опасных районов были отселены 115 тысяч человек.

"Я начну, если позволите, в первую очередь, с Курской области, там, где идет интенсивная эвакуация жителей. На сегодня из опасных районов отселено 115 тысяч человек", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что пункты временного пребывания и питания есть в 29 регионах с существенным запасом мест.

Также Мантуров сообщил, что для обеспечения функционирования пунктов временного размещения правительством подготовлено решение о выделении МЧС дополнительных 1,9 млрд рублей.